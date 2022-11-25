Происшествия 25 ноября 2022, 17:23 Трое детей попали в больницу после пожара в Нижегородской области

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Пожар в частном секторе города Шахунья Нижегородской области случился рано утром в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на министра здравоохранения области Давида Мелика-Гусейнова.

По последней информации, в пожаре пострадали пять человек. Трое детей доставлены в Шахунскую ЦРБ, еще двоим взрослым медики оказали помощь на месте происшествия.

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Ранее СМИ сообщали о погибшем в пожаре мужчине.

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