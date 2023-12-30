Важное 30 декабря 2023, 20:40 Трое детей погибли в результате украинского теракта в Белгороде Львова-Белова: из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибли трое детей Pxhere

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В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины погибли трое детей, еще 15 ранены. Уточненную информацию сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Погибли трое детей; 15 детей ранены, из них пять находятся в тяжелом состоянии», — написала она.

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До этого сообщалось о гибели 14 человек, в том числе двоих детей, и 108 раненых.

Украинские боевики ударили по центру Белгорода днем 30 декабря, в городе завыли сирены воздушной тревоги, жителей попросили спуститься в укрытия. Из-за атак ВСУ вспыхнуло несколько пожаров. Момент удара по городу попал на видео.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела. Минобороны РФ пообещало, что не оставит без ответа удар ВСУ по Белгороду. Все организаторы и исполнители преступления понесут неотвратимое наказание.

Ранее Совет Безопасности ООН назначил заседание по обстрелу Белгорода со стороны ВСУ. В МИД РФ отметили, что за терактом украинских боевиков стоит Великобритания.