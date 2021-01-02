Трое детей погибли в пожаре в Великом Новгороде

Утром 2 января в Великом Новгороде произошел пожар — в результате погибли трое детей от трех до пяти лет. Следственный комитет завел уголовное дело.

Сообщение о возгорании в оперативные службы поступило в 7:46. Когда пожарные приехали, дым валил из квартиры на третьем этаже, сообщили в МЧС.

«В квартире проживала семья, состоящая из матери и троих малолетних детей. Утром сосед по дому, обнаружив возгорание квартиры, вызвал работников пожарной службы. Однако спасти детей не удалось», — сообщили в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи СК России по Новгородской области в ближайшее время проведут ряд экспертиз и установят причины возникновения пожара и гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается.

В новогоднюю ночь в России произошло несколько пожаров, в которых погибли люди. После смерти шести человек в загоревшемся здании в Чувашии завели уголовное дело. По предварительным данным, возгорание в деревянном доме произошло «в результате неосторожного обращения с огнем».