Трое детей погибли в пожаре в Новосибирске

По данным телеканала «Царьград», в нежилом помещении проживала семья. Родителей в момент пожара не было на месте. Они появились после и были сильно пьяны.

Сарай, в котором произошло возгорание, находится в промзоне, а вокруг него — несанкционированная свалка.

Полицейские и следователи сейчас работают на месте происшествия.