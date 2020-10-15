15 октября 2020, 18:07
Трое детей погибли в пожаре в Новосибирске
Пожар произошел на складе в Новосибирске. На месте нашли тела троих детей. Об этом сообщило издание «НГС Ноосибирск».
По данным телеканала «Царьград», в нежилом помещении проживала семья. Родителей в момент пожара не было на месте. Они появились после и были сильно пьяны.
Сарай, в котором произошло возгорание, находится в промзоне, а вокруг него — несанкционированная свалка.
Полицейские и следователи сейчас работают на месте происшествия.