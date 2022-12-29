Происшествия 29 декабря 2022, 05:51 Трое детей погибли в горящем доме в Иркутской области Мать с ребенком под Иркутском спаслась из горящего дома, трое детей погибли РИА «Новости»

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Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Маркова под Иркутском, сообщили в ГУМЧС по Иркутской области.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 07:25 (02:25 московского времени). Когда спасатели прибыли на место происшествия, двухэтажный дом уже был охвачен огнем. До прибытия сотрудников МЧС из дома спаслась женщина с ребенком.

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По словам пострадавшей, в здании остались еще трое детей. Спасатели после ликвидации открытого горения обнаружили тела погибших. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства пожара. На месте ЧП находится прокурор Иркутского района.

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Ранее сообщалось о пожаре в садоводческом товариществе «Весна» в Краснодаре. Спасли нашли в сгоревшем доме тело 62-летней женщины.