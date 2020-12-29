Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

О ЧП в Октябрьском районе города стало известно 29 декабря, в 09:30 по местному времени (05:30 по мск). Прибывшие на место пожарные увидели полыхающий деревянный дом.

Тушить огонь мешала сильная задымленность, высокая температура и большой слой снега на кровле дома. Пожару, разгоревшемуся на площади 100 квадратных метров, присвоили повышенный номер сложности. Потушить огонь полностью удалось в 10:17 (06:17 по мск). В работе участвовали 27 человек и восемь единиц техники.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

«При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно, трое из них — дети», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Жертвами пожара стали дети семи и трех лет, годовалый ребенок и 28-летняя женщина. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.