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    29 декабря 2020, 08:50

    Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

    Наза Салех Захи

    Четыре человека стали жертвами пожара в жилом деревянном доме в Новосибирске. Трое из них — дети. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

    О ЧП в Октябрьском районе города стало известно 29 декабря, в 09:30 по местному времени (05:30 по мск). Прибывшие на место пожарные увидели полыхающий деревянный дом.

    Тушить огонь мешала сильная задымленность, высокая температура и большой слой снега на кровле дома. Пожару, разгоревшемуся на площади 100 квадратных метров, присвоили повышенный номер сложности. Потушить огонь полностью удалось в 10:17 (06:17 по мск). В работе участвовали 27 человек и восемь единиц техники.

    Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

    «При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно, трое из них — дети», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Жертвами пожара стали дети семи и трех лет, годовалый ребенок и 28-летняя женщина. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.