Происшествия 11 сентября 2023, 02:05 Трое детей погибли при пожаре в Саратовской области РИА «Новости»

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Трое детей двух, шести и восьми лет погибли при пожаре в райцентре Дергачи Саратовской области. Следователи начали проверку, сообщили в Telegram-канале СК России по региону.

Возгорание произошло 11 сентября в квартире на улице Льва Толстова в райцентре.

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«Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали пожар. После тушения огня в помещении квартиры были обнаружены тела детей двух, шести и восьми лет», — уточнили в ведомстве.

Следователи Ершовского отдела СУ СК РФ провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы.

На юго-западе Москвы из пожара спасли беременную женщину и еще несколько жильцов дома. Пожарные вывели из горящего подъезда несколько человек и собаку. Пострадавших после оказания первой помощи передали врачам, а на собаку надели кислородную маску.