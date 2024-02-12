12 февраля 2024, 10:09
Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае
МЧС: трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае
В ночь на 12 февраля в доме, расположенном в поселке городского типа Южный Краснодарского края, произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве уточнили, что в момент возгорания в доме находилась семья с шестью детьми. Двоих малышей из горящего здания вынесли родители, позднее они скончались в больнице.
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Еще одного погибшего ребенка обнаружили спасатели. Троих детей сотрудники МЧС спасли. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
К тушению пожара привлекли 12 сотрудников МЧС, а также задействовали шесть единиц техники. В ведомстве напомнили о необходимости установки пожарного извещателя. Устройство гарантированно разбудит хозяев дома в случае опасности.
Ранее в Ростовской области при пожаре погиб мужчина, который незадолго до возгорания курил сигарету и не потушил ее.
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