Трое детей погибли при аварии с поездом в Алтайском крае

Снегоуборочный поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Алтайском крае, жертвами аварии стали трое детей, еще два человека пострадали. Об этом сообщили в Западно-Сибирской железной дороге, на которую сослался «Интерфакс».

Авария произошла на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская. По информации ведомства, переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией, но автомобиль все равно выехал на железную дорогу. Там его сбил снегоуборочный поезд.

Уточняется, что машинист поезда применил экстренное торможение, но тормозного пути оказалось недостаточно. Трое детей погибли на месте.

В результате аварии схода поезда не произошло, железнодорожная инфраструктура тоже не повреждена.