Происшествия 14 декабря 2022, 21:48 Трое детей известной блогерши угрожали выброситься с 4 этажа из-за жестокого обращения Дети активистки Церетиловой заперлись в квартире и угрожали выброситься с 4 этажа

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В Калининграде трое детей блогерши и активистки Нины Церетиловой заперлись в квартире. Они угрожали матери выброситься с четвертого этажа, сообщил Telegram-канал 112.

Дети записали видеообращение, в котором рассказали о жестоком обращении своей матери. Дети заявили, что Церетилова часто их избивает. У одного из детей был гипс на руке. Он сообщил, что мать заставляла его мыть посуду со сломанной рукой.

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«Самое жестокое, что мама делает, — это нас избивает. В Дагестане она настолько сильно избила меня, что ей написали административное наказание», — сказала дочь Церетиловой.

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Старший сын сообщил, что пытался защитить брата и сестру. В этот момент, по его словам, мать начала бить его по голове.

Они потребовали внимания от инспекции по делам несовершеннолетних. По данным канала, спустя три часа дети открыли дверь квартиры. Сейчас они находятся с дедушкой и бабушкой.

Церетилова боролась с бывшим мужем за право опеки над детьми. Экс-супруг пытался забрать детей у женщины с яркой внешностью через суд. По ее словам, он даже их похищал. Но после случившегося женщина сама обратилась в суд. В октябре ей вернули детей через приставов.