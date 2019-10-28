Трое детей и женщина получили ожоги при пожаре в Самарской области

По информации МЧС, пожар случился в ночь на понедельник.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы женщина (1985 года рождения) и девочка (2015 года рождения), которые были госпитализированы в ГБУЗ СО „Кинель-Черкасская ЦРБ“», — сообщили в ведомстве.

Известно, что 34-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку эвакуированы до приезда спасателей. Позже на месте пожара обнаружили еще двух пострадавших девочек: трехлетнюю и годовалую. Пожар ликвидировали через полчаса. Площадь пожара — 80 квадратных метров.

На данный момент МЧС называет предварительной причиной пожара аварийный режим работы электропроводки.