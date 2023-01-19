Происшествия 19 января 2023, 17:22 Трое детей и взрослый погибли при пожаре в Кемеровской области ТАСС: при пожаре в частном доме в Ленинске-Кузнецком погибли трое детей и взрослый РИА «Новости»

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Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области, среди них — трое детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Пожар произошел в частном доме в Ленинске-Кузнецком, погиб один взрослый человек и трое детей. Домом владели двое хозяев», — уточнил собеседник агентства.

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Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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Официально региональные экстренные службы информацию о пожаре не сообщали.

Ранее пожар произошел в жилом многоэтажном доме в населенном пункте Каменка Пензенской области. Продуктами горения отравился 55-летний житель, его отвезли в больницу.