19 января 2023, 17:22
Трое детей и взрослый погибли при пожаре в Кемеровской области
ТАСС: при пожаре в частном доме в Ленинске-Кузнецком погибли трое детей и взрослый
Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области, среди них — трое детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Пожар произошел в частном доме в Ленинске-Кузнецком, погиб один взрослый человек и трое детей. Домом владели двое хозяев», — уточнил собеседник агентства.
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Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
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Официально региональные экстренные службы информацию о пожаре не сообщали.
Ранее пожар произошел в жилом многоэтажном доме в населенном пункте Каменка Пензенской области. Продуктами горения отравился 55-летний житель, его отвезли в больницу.
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