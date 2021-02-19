Трое детей и взрослые погибли при пожаре в Кирове. Фото и видео

Несколько человек стали жертвами пожара в жилом доме Кирова. Среди них трое детей. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

«По предварительным данным в результате происшествия погибли люди, в том числе трое несовершеннолетних. Эвакуированы 13 человек. Развернут пункт временного размещения на базе одной из гостиниц Кирова», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

Количество погибших и пострадавших сейчас уточняется. Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали о пяти погибших. Об этом написал «Интерфакс».

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС и СУ СК РФ по Кировской области

По информации СУ СК РФ по региону, ЧП произошло 19 февраля в 00:46 в Кирове. Пожар начался в четырехквартирном жилом доме № 38 на улице Бородулина. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, огонь удалось потушить в 01:30 на площади 70 квадратных метров. Всего на месте работали 43 спасатели и 11 единиц техники.

Следователи осмотрели места происшествия. Они установят причину и обстоятельства случившегося. Также Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.