Происшествия 11 февраля 2023, 11:20 Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Татарстане СК возбудил уголовное дело по факту пожара с 3 погибшими детьми в Татарстане Пресс-служба МЧС

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Три девочки пяти, семи и 12 лет и 53-летний мужчина погибли при пожаре в Пестречинском районе Татарстана, сообщила пресс-служба республиканского управления СК. В больницу попали 35-летняя жена погибшего и ребенок 2021 года рождения, вместе с которым она выпрыгнула из окна горящего дома.

По данным ГУ МЧС по Республике Татарстан, пожар случился в селе Новое Шигалеево, СНТ «Заречь-2». В частном доме жили двое взрослых и четверо детей. Спасатели получили сообщение о происшествии в 07:15 и тут же выехали на место. К моменту их приезда дом горел на всей площади.

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Огонь потушили в 08:21. На месте пожара вначале обнаружили одного мертвого ребенка, затем — еще двух детей и мужчину. Пострадавшие женщина и малыш отравились угарным газом и, возможно, получили переломы, сообщил ТАСС.

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Причина пожара устанавливается.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция — лишения свободы на четыре года. Выясняются все обстоятельства происшествия.