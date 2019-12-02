Трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва газа в Кабардино-Балкарии
2 декабря в частном доме в городе Чегем произошел взрыв газа. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
В 17:38 по московскому времени в МЧС поступил сигнал о взрыве газовоздушной смеси в городе Чегем.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. К 18:04 его смогли локализовать.
Пятерых пострадавших доставили в РКБ города Нальчика.
Лилия Шомахова, помощник министра здравоохранения республики, рассказала, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в отделение реанимации.
В числе пострадавших дети четырех, трех и двух лет.
Подробности произошедшего выясняются.