Трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва газа в Кабардино-Балкарии

В 17:38 по московскому времени в МЧС поступил сигнал о взрыве газовоздушной смеси в городе Чегем.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. К 18:04 его смогли локализовать.

Пятерых пострадавших доставили в РКБ города Нальчика.

Лилия Шомахова, помощник министра здравоохранения республики, рассказала, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в отделение реанимации.

В числе пострадавших дети четырех, трех и двух лет.

Подробности произошедшего выясняются.