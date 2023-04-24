Происшествия 24 апреля 2023, 18:38 Трое детей едва не стали жертвами ДТП из-за пьяной матери на Кубани

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ДТП, в результате которого пострадали трое детей, произошло накануне на улице Вокзальной в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, 34-летняя женщина за рулем Suzuki не справилась с управлением и вылетела в кювет. В момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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В результате случившегося получили травмы девочки в возрасте 9 и 12 лет и 12-летний мальчик. Женщина не пострадала.