22 декабря 2022, 16:56
Трое детей чуть не погибли на пожаре в Татарстане
Пожар произошел в городе Зеленодольск республики Татарстан. Там загорелась квартира на четвертом этаже дома на улице Гастелло. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в среду, 21 декабря. Спасатели прибыли на место и увидели, что горит матрац. Площадь пожара составила два квадратных метра.
Реклама
В момент происшествия в квартире находились трое детей, их вывели из здания.
Реклама
Пожары
Реклама
Реклама