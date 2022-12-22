Происшествия 22 декабря 2022, 16:56 Трое детей чуть не погибли на пожаре в Татарстане

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Пожар произошел в городе Зеленодольск республики Татарстан. Там загорелась квартира на четвертом этаже дома на улице Гастелло. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в среду, 21 декабря. Спасатели прибыли на место и увидели, что горит матрац. Площадь пожара составила два квадратных метра.

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В момент происшествия в квартире находились трое детей, их вывели из здания.

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