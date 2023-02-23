23 февраля 2023, 16:17
Трое человек погибли в пожаре в Карелии
Серьезный пожар произошел в в карельском городе Сегежа. Там загорелся гараж. Об этом сообщил Nation News со ссылкой на Telegram-канал республиканского управления Следственного комитета.
Реклама
В результате возгорания погибли двое мужчин и одна женщина. Один погибший находился в салоне автомобиля. По предварительным данным, причиной возгорания послужила проблема с электрическим обогревателем. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
Пожары
Реклама
Реклама