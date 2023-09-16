Происшествия 16 сентября 2023, 07:44 Трое человек погибли в ДТП с участием легковушки в Саратовской области МВД: смертельное ДПТ произошло в Саратовской области МВД Саратовской области

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В Саратовской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль влетел в опору линии электропередач. Трое человек погибли на месте, четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в городе Ершов. Водитель Lada Largus ехал на высокой скорости, оданко в определенный момент не смог справиться с управлением. Он врезался в опору.

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«В результате ДТП три пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия — 21-летняя девушка, 59-летняя женщина и мужчина 29 лет», — указали в сообщении.

Еще четверо человек пострадали. Их госпитализировали прибывшие на место медики. Правоохранители начали устанавливать обстоятельства происшествия.

Ранее смертельная авария случилась в среду, 13 сентября, недалеко от Дзержинска в Нижегородской области. Два грузовика столкнулись на федеральной трассе М-7. Водитель одного из них получил травмы, несовместимые с жизнью.