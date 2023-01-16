Происшествия 16 января 2023, 17:41 Трое человек оказались в больнице после пожара петербургской квартире

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Женщину и двух девочек госпитализировали после пожара в квартире на Окраинной улице в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

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Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Горела внутренняя обстановка квартиры. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. Но находившимся в квартире жильцам потребовалась медицинская помощь. Пострадавших доставили в больницу.