15 октября 2021, 14:04
Трое челябинцев ограбили золотой прииск в Бурятии
Трое рабочих нашли золотую жилу в Бурятии, но решили не сообщать об этом
Трое рабочих из Челябинска обнаружили золотой прииск на территории Бурятии, но решили не сообщать об этом руководству. Они похитили более 860 граммов золотосодержащего концентрата, написало Ura.ru.
Подозреваемых задержали уже в Челябинской области. У них изъяли пять свертков золотой руды на общую сумму более трех миллионов рублей, написали «Дни.ру». Возбуждено уголовное дело.