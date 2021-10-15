Трое челябинцев ограбили золотой прииск в Бурятии

Трое рабочих из Челябинска обнаружили золотой прииск на территории Бурятии, но решили не сообщать об этом руководству. Они похитили более 860 граммов золотосодержащего концентрата, написало Ura.ru.

Подозреваемых задержали уже в Челябинской области. У них изъяли пять свертков золотой руды на общую сумму более трех миллионов рублей, написали «Дни.ру». Возбуждено уголовное дело.