Эксклюзив 14 июня 2023, 17:16 «Трясло и кидало в жар». Отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о симптомах Жительница Братска рассказала, как они с парнем отравились шаурмой в кафе piqsels

Читать 360tv в

Более 10 жителей Иркутской области оказались в больнице с острой кишечной инфекцией, поев шаурмы из кафе быстрого питания в Братске. Одна из отравившихся, Карина, рассказала «360» о случившемся.

«Был понедельник, когда мы с парнем купили ее и съели, а наутро мне стало очень плохо. Начало трясти, кидать в жар, температура была, тошнило очень долго», — вспомнила она.

Реклама

По словам Карины, потом ей стало легче, но сегодня к вечеру опять поднялась температура. Примерно то же самое произошло с ее молодым человеком.

«Пришел с утра с работы во вторник, все было нормально, поспал, а потом стало плохо с животом. Приехал на работу в ночь, а в полвторого вернулся, потому что живот крутило, температура. Сегодня его рвало», — рассказала девушка.

За два дня до этого пара уже брала шаурму там же, и все было в порядке. Среди их знакомых других отравившихся нет.

По словам Карины, к ним уже приходил участковый и расспрашивал об обстоятельствах отравления, но в целом в разбирательстве со стороны правоохранителей они не заинтересованы.