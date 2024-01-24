Происшествия 24 января 2024, 15:39 Тряслись люстры, двигалась мебель. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло под Краснодаром Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло под Краснодаром Unsplash

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Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Краснодарском крае 24 января. По данным Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на глубине 10 километров.

В Службе 112 РИА «Новости» рассказали, что жители Краснодара ощутили подземные толчки.

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«Несколько толчков, да, несколько обращений», — прокомментировал оператор.

В соцсетях люди писали, что в домах раскачивались люстры, двигалась мебель. Некоторые краснодарцы признались, что сначала подумали, будто у них кружится голова.

«Думала, голова закружилась, присела в кресло и начала раскачиваться вместе с ним», — рассказала одна из жительниц.

Землетрясение произошло в 29 километрах к юго-западу от Краснодара и 11 километрах к северо-северо-востоку от Ильского. Подземные толчки начались в 14:19.

Ранее серия землетрясений произошла в Казахстане. Восемь человек пострадали от последствий подземных толчков в Алма-Ате. Из них пятеро получили травмы, выбегая из дома, еще трое выпрыгнули из окон второго и третьего этажей.