«Трижды пытался нанести удар». Власти Брянской области сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ

Беспилотник ВСУ трижды пытался атаковать село Случевск в Брянской области. Военные сбили его и уничтожили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района», — написал он.

Никто не пострадал. По мнению Александра Богомаза, запустив аппарат, Вооруженные силы Украины попытались дестабилизировать ситуацию в приграничных районах и запугать местных жителей.

Российские ПВО 28 июня сбили еще один беспилотник в Курской области. Украинские военные направили к границе Ту-141 советского производства. Фотографии аппарата показал губернатор Роман Старовойт.