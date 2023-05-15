Происшествия 15 мая 2023, 16:30 Трихинеллез диагностировали у 7-летнего мальчика в Красноярском крае после поездки на шашлыки

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Майские шашлыки обернулись для семилетнего ребенка паразитарным заболеванием — трихинеллезом. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

Известно, что родители купили свинину на местном рынке. Как добавили «Новые известия», сейчас надзорные органы устанавливают личность продавца, чтобы проверить его другую продукцию.

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