Эксклюзив 02 сентября 2023, 16:42 Тридцать человек эвакуировались из горящего здания на Михневской улице в Москве Пожарные локализовали возгорание в здании на Михневской улице в Москве Пресс-служба МЧС

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Пожарные сумели локализовать огонь в горящем здании на Михневской улице в Москве, самостоятельно оттуда эвакуировались 30 человек. Об этом сообщил источник «360».

По имеющимся данным, площадь возгорания оценили в 20 метров, на цокольном этаже загорелись оргтехника и мебель.

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UPD: Как сообщили «360» в МЧС, в одноэтажном административном здании загорелись личные вещи и мебель, возгорание ликвидировали в 16:37, пострадавших нет.

О пожаре в районе Бирюлева Восточного стало известно днем 2 сентября.

Ранее в Москве загорелся ресторан на Арбате. Как позже заявили в пресс-службе МЧС, причиной пожара стали жировые отложения в здании ресторана.