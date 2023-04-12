Эксклюзив 12 апреля 2023, 15:55 Тридцать человек эвакуировали из горящего торгового комплекса на юге Москвы Источник «360»: из-за пожара на крыше торгового комплекса в Москве эвакуировали 30 человек РИА «Новости»

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Пожар произошел в двухэтажном здании на юге Москвы. Загорелась крыша торгового комплекса «Бирюза». До прибытия спасателей из здания эвакуировали 30 человек. Об этом сообщил источник «360».

«Пожар произошел на улице Булатниковской. Огонь охватил крышу здания. Площадь пожара — два квадратных метра», — рассказал источник.

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Он уточнил, что до прибытия экстренных служб из здания вывели 30 человек, в огне никто не пострадал.

Очевидцы рассказали, что крышу торгового центра окутал черно-серый дым.

В ГУ МЧС по Москве «360» подтвердили информацию о пожаре.

«Незначительное загорание кровли, в 15:10 локализовано, сведения о пострадавших не поступали», — отметили в МЧС.

Утром в среду загорелась квартира на проспекте Вернадского в Москве.