Эксклюзив 10 июня 2023, 20:15 Трибуна со зрителями рухнула во время представления цирка в Ленобласти МЧС: ребенок пострадал при обрушении трибуны в цирке в Ленинградской области РИА «Новости»

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Трибуна со зрителями обрушилась во время представления передвижного цирка в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате пострадала 11-летняя девочка, сообщили «360» в региональном МЧС.

«Сигнал о происшествии поступил в 18:35. Произошло обрушение трибуны в цирке. Пострадала одна девочка 2012 года рождения, у нее перелом ноги. Пострадавшую госпитализировали», — уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб. После обрушения трибуны зрители самостоятельно покинули помещение. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее трибуны обрушились в Ростове-на-Дону на Гребном канале из-за сильного ветра прямо во время детско-юношеского футбольного матча. Одна женщина погибла, пострадали 36 человек, писал RT. В частности, травмы получили 24 ребенка. Состояние одного из них медики оценивали как крайне тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.