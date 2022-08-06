Трибуна с болельщиками рухнула во время регбийного матча в Австралии. Видео

Происшествие произошло во время регбийного матча в Австралии. Трибуна не выдержала под натиском болельщиков и обрушилась. Об этом написало издание 9News.

Регбийные команды Riverview и St Joseph’s проводили матч в Сиднее. Во время одного из удачных действий игроков болельщики на нижнем ярусе стали яро прыгать на месте, после чего трибуна под ними рухнула.

Травмы получили десятки людей, на место прибыла бригада скорой помощи, которая оказала необходимую помощь.

В начале марта в Индии трибуна обрушилась во время футбольного матча, травмы получили как минимум 200 человек.

Похожее происшествие произошло на корриде в Колумбии. Деревянная конструкция прогнулась под давлением активных болельщиков, после чего рухнула. Погибли четыре человека, еще 30 человек пострадали.