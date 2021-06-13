Триатлонист умер на соревнованиях в Бронницах

Спортсмен утонул во время Кубка России и Всероссийского соревнования по триатлону в Бронницах. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Московской области проходил фестиваль триатлона TITAN-2021.

«Во время соревнования спортсмену стало плохо, несмотря на оказанную помощь он скончался», — сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Мужчине было на вид 42 года, написал Life со ссылкой на источник в экстренных службах. Когда триатлониста достали из воды, он не подавал признаков жизни. Пострадавшего сначала попытались откачать на берегу, но потом унесли. По пути в больницу триатлонист скончался.

Спортсмен участвовал в соревнованиях на олимпийской дистанции: полтора километра — вплавь, 40 километров — на велосипеде и 10 километров — бегом.

Мужчину допустили к участию в соревнованиях 10 июня, написал Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Договор и справка есть у медиков.

Триатлон — мультиспортивная гонка, включающая непрерывное последовательное прохождение трех этапов: плавания, велогонки и бега.