Три злоумышленника ограбили ТЦ в Новороссийске | 360°

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Три злоумышленника ограбили ТЦ в Новороссийске

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В Новороссийске полиция поймала трех злоумышленников, которые в масках и перчатках ограбили один из торговых центров города и избили продавца. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, участники ОПГ похитили телефон и наличные деньги из кассовых ящиков торгового центра, разбив их топором, а затем продали товар в соседнем городе.

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По горячим следам правоохранители задержали подозреваемых. В настоящий момент они находятся под стражей. Заведено уголовное дело «О краже и разбое».

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