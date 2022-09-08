Три злоумышленника ограбили ТЦ в Новороссийске | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Три злоумышленника ограбили ТЦ в Новороссийске

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Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, участники ОПГ похитили телефон и наличные деньги из кассовых ящиков торгового центра, разбив их топором, а затем продали товар в соседнем городе.

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По горячим следам правоохранители задержали подозреваемых. В настоящий момент они находятся под стражей. Заведено уголовное дело «О краже и разбое».

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