13 июля 2020, 12:36
Три жителя Тулы погибли в пожаре в многоквартирном доме
Тульская пресс-служба управления МЧС России сообщила о пожаре в пятиэтажном доме. Огонь унес жизни троих людей, еще одному потребовалась помощь медиков. Подробности рассказала газета «Известия».
О возгорании стало известно утром 13 июля. Происшествие зарегистрировано на улице Серебровская. В пожаре погибли двое мужчин и одна женщина. Еще один человек находится в реанимации. Остальных жителей эвакуировали сотрудники МЧС.
Причины возгорания пока не установили.
В начале июля пожар в центре Москвы «парализовал» водителей столицы. Огонь охватил 800 квадратных метров исторического дома.