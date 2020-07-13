Три жителя Тулы погибли в пожаре в многоквартирном доме

О возгорании стало известно утром 13 июля. Происшествие зарегистрировано на улице Серебровская. В пожаре погибли двое мужчин и одна женщина. Еще один человек находится в реанимации. Остальных жителей эвакуировали сотрудники МЧС.

Причины возгорания пока не установили.

В начале июля пожар в центре Москвы «парализовал» водителей столицы. Огонь охватил 800 квадратных метров исторического дома.