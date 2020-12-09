09 декабря 2020, 12:24
Три жителя Татарстана погибли при пожаре в частном доме
Пожар произошел в частном доме в населенном пункте Алексеевское Татарстана в ночь на среду, 9 декабря. В результате ЧП погибли три человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников экстренных служб.
Возгорание случилось в доме 15 по улице Максима Горького, информирует сайт NEWS.ru.
«Погибли три человека. К тушению пожара привлекались 26 человек и девять единиц техники, — уточнили спасатели.
В этот же день, 9 декабря, в Нижегородской области прогремел взрыв на одной из автомоек. Хлопок раздался в боксе на улице Больничной в Володарске. В МЧС заявили о пострадавших.