Три жителя Татарстана погибли при пожаре в частном доме

Возгорание случилось в доме 15 по улице Максима Горького, информирует сайт NEWS.ru.

«Погибли три человека. К тушению пожара привлекались 26 человек и девять единиц техники, — уточнили спасатели.

В этот же день, 9 декабря, в Нижегородской области прогремел взрыв на одной из автомоек. Хлопок раздался в боксе на улице Больничной в Володарске. В МЧС заявили о пострадавших.