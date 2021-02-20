Три жителя Рязанской области погибли при пожаре в жилом доме

Три человека погибли при пожаре в жилом доме, который находится в городе Михайлов Рязанской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Михайлове горел одноэтажный кирпичный дом на три квартиры. Погибли трое», — процитировал собеседника агентства «МИР 24». Согласно информации ТАСС, жертвами пожара стали взрослые люди 1979 и 1982 годов рождения. Предположительно, они отравились угарным газом.