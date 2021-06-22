Три жителя Нового Уренгоя пострадали в ДТП за сутки

В Новом Уренгое за сутки произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщило издание «СеверПресс».

Первая авария случилась на перекрестке улиц Центральная магистраль, имени В. Я. Петуха и проспекта Губкина. Столкнулись две иномарки, пострадал водитель одной машины и пассажир другой. Они были доставлены в больницу.

Второе ДТП случилось в районе моста через реку Седэ-Яха. Внедорожник наехал на припаркованный грузовик. Виновный в происшествии водитель получил повреждения, ему оказана медицинская помощь.