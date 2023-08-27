Происшествия 27 августа 2023, 10:57 Три жителя ЛНР пострадали при обстрелах со стороны ВСУ МЧС: Украина дважды обстреляла ЛНР, пострадали три человека РИА «Новости»

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Украинские военные дважды обстреляли территорию ЛНР, пострадали трое. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«По территории республики зафиксировано два обстрела, вследствие чего пострадали три человека», — передали в ведомстве.

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В МЧС также отчитались, что зарегистрировали 46 пожаров, есть один пострадавший и один погибший. Кроме того, человек погиб при происшествии на водном объекте, что именно произошло — ведомство не уточнило.

Ранее украинские боевики попытались ударить по Курской и Брянской областям. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили два беспилотника. Один из дронов врезался ночью в многоэтажку в Курске. Взрывная волна повредила стекла и в нескольких окнах корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета.