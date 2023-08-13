Происшествия 13 августа 2023, 16:00 Три жителя Курской области пострадали из-за обстрела ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Волфино, пострадали три человека Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Украинские военные обстреляли село Волфино Глушковского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, три мирных жителя получили ранения.

Власти зафиксировали 10 прилетов со стороны Украины. Один из снарядов попал в жилой дом.

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«Пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», — уточнил Старовойт.

Он добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь. В случае необходимости их переведут в областную больницу. Губернатор также пообещал помочь с восстановлением поврежденного жилища.

В течение 12 августа ВСУ трижды атаковали Белгородскую область, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По населенным пунктам выпустили девять снарядов, в регионе сбили три вражеских беспилотника. Обломки одного из дронов упали в селе Беловское. Они повредили кровлю, остекление веранды и входную дверь в частном доме. Еще один БПЛА уничтожили в Шебекинском городском округе. В результате обстрелов никто не пострадал, добавил Гладков.