Происшествия 10 января 2023, 00:03 Три жителя Донецка пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ ВСУ вновь обстреляли Донецк, пострадали три мирных жителя РИА «Новости»

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Украинские военные открыли огонь по столице Донецкой Народной Республики, есть пострадавшие и один погибший, сообщили в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.

Там уточнили, что в результате удара ВСУ по Донецку пострадали три мирных жителя, еще один погиб.

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ВСУ продолжают обстреливать Донбасс. Даже в период празднования Рождества, когда российские власти объявили о режиме прекращения огня, украинские военные неоднократно совершали атаки.

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Вечером 7 января ВСУ пять раз обстреляли Донецк. По мнению комбата ДНР Александра Ходаковского, силовики Украины «просто взбесились».

В Минобороны России сообщили, что 8 января был нанесен удар по месту дислокации ВСУ в Краматорске. В результате уничтожены 600 украинских военнослужащих. Это был акт возмездия после гибели российских солдат в Макеевке.