Три жителя Челябинска пострадали в аварии с водителем без прав

Три жителя Челябинска пострадали в аварии с водителем, который не имеет права управлять транспортными средствами, сообщил «Царьград».

Уточняется, что автомобиль въехал в дерево. В машине ехали девушка и двое мужчин. Пассажиры получили травмы. Приехавшие на место ДТП инспекторы заметили у автолюбителя признаки опьянения. Сейчас выясняются детали аварии. Определяются дальнейшие действия в отношении виновника произошедшего.