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    06 апреля 2021, 17:37

    Три жителя Челябинска пострадали в аварии с водителем без прав

    Полина Петрова

    Три жителя Челябинска пострадали в аварии с водителем, который не имеет права управлять транспортными средствами, сообщил «Царьград».

    Три жителя Челябинска пострадали в аварии с водителем без прав

    Уточняется, что автомобиль въехал в дерево. В машине ехали девушка и двое мужчин. Пассажиры получили травмы. Приехавшие на место ДТП инспекторы заметили у автолюбителя признаки опьянения.

    Сейчас выясняются детали аварии. Определяются дальнейшие действия в отношении виновника произошедшего.