Три жилых дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в Химках

Жителей сразу трех жилых домов вывели из зданий в Химках из-за угрозы взрыва. Сейчас на месте работают правоохранители и кинологи.

Сотрудникам полиции пришло анонимное сообщение о минировании жилых домов. В результате пришлось эвакуировать жильцов домов №№7, 9 и 15 на Зеленой улице микрорайона Левобережный. Решение об эвакуации принял руководитель штаба УВД, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Пока здания осматривают кинологи и сотрудники полиции. Все обстоятельства выясняются.