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    26 июля 2020, 16:40

    Три жилых дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в Химках

    Алла Морген , Дарья Бунякова

    Жителей сразу трех жилых домов вывели из зданий в Химках из-за угрозы взрыва. Сейчас на месте работают правоохранители и кинологи.
    Три жилых дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в Химках

    Сотрудникам полиции пришло анонимное сообщение о минировании жилых домов. В результате пришлось эвакуировать жильцов домов №№7, 9 и 15 на Зеленой улице микрорайона Левобережный. Решение об эвакуации принял руководитель штаба УВД, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

    Пока здания осматривают кинологи и сотрудники полиции. Все обстоятельства выясняются.

    Новости SMI.FM