Происшествия 14 ноября 2022, 12:46 Три женщины пострадали во время проезда в микроавтобусе в Волгограде

Читать 360tv в

ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Kia Sorento произошло на пересечении улиц Ополченской и Гроссмана в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Реклама

Как рассказали в регионального ГУ МВД, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу микроавтобусу, из-за чего тот совершил резкое торможение. В результате аварии трое пассажирок транспорта получили многочисленные травмы. Им потребовалась помощь медиков.