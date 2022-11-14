14 ноября 2022, 12:46
Три женщины пострадали во время проезда в микроавтобусе в Волгограде
ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Kia Sorento произошло на пересечении улиц Ополченской и Гроссмана в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
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Как рассказали в регионального ГУ МВД, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу микроавтобусу, из-за чего тот совершил резкое торможение. В результате аварии трое пассажирок транспорта получили многочисленные травмы. Им потребовалась помощь медиков.
ДТП
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