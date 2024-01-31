Происшествия 31 января 2024, 16:52 Три женщины и ребенок погибли при пожаре в хозпостройке в Биробиджане

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Мощный пожар охватил хозяйственную постройку в Биробиджане, где временно проживали супруги. Не обошлось без жертв. Об этом сообщил RT со ссылкой на прокуратуру Еврейской автономной области.

Накануне трагедии к паре в гости приехали родственники с четырехлетним сыном. Во время пожара ребенок погиб. Жертвами возгорания также стали три женщины.

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Надзорное ведомство выясняет обстоятельства и причины случившегося.