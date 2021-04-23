Три землетрясения магнитудой до 4,4 произошли на Камчатке

У берегов Камчатки произошло три землетрясения магнитудой 3,9, 4,0 и 4,4. Об этом сообщил камчасткий филиал Единой геофизической службы РАН.

Центры подземных толчков находились вблизи поселений Усть-Камчатск и Мильково. В результате никто не пострадал, разрушений нет, сообщили ТАСС в краевом управлении МЧС.

На днях небольшое землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Сахалинской области. Очевидцы сняли происходящее на видео. Подземные толчки ощутили жители поселка Тымовск — центр землетрясения находился в 26 километрах к юго-западу от поселка.

Камера наблюдения в одном из магазинов зафиксировала, как с полок падают товары. Также люди сняли, как в домах посыпалась штукатурка, а со стены в квартире упал телевизор.

В Камчатском крае живет один из самых богатых российских депутатов. Совладелец «Океанрыбфлота», депутат краевого законодательного собрания Игорь Евтушок задекларировал за прошлый год 5,5 миллиарда рублей дохода.