Происшествия 25 апреля 2023, 10:01 Три упавших квадрокоптера с камерами обнаружили в разных городских округах Подмосковья ТАСС: три рухнувших квадрокоптера с камерами нашли в Подмосковье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Три квадрокоптера с камерами рухнули в разных городских округах Московской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах региона.

По его данным, один из дронов нашли в Богородском городском округе — неподалеку от места, где 24 апреля обнаружили обломки БПЛА со взрывчаткой.

Реклама

Об обнаружении одного из дронов-разведчиков 25 апреля сообщил Telegram-канал Shot. По информации источника канала, коптер черного цвета размером 30 на 40 сантиметров упал на территории СНТ «Уголек». Аппарат был оснащен камерой и микрофоном. Пока определить его принадлежность не удалось.

На двух других квадрокоптерах, о которых сообщил источник ТАСС, также не было опознавательных знаков.

Официально данные о падении устройств на территории Подмосковья пока не подтвердили. Все обстоятельства и подробности обнаружения дронов устанавливаются.