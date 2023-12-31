Важное 31 декабря 2023, 18:00 Три украинских дрона уничтожили над Ростовской областью МО: системы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Ростовской областью РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны 31 декабря уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — передали в ведомстве.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские территории с помощью беспилотников около 17:40, уточнили в министерстве. В МО РФ назвали налет украинских дронов террористической атакой.

Накануне, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода. Разрушения зафиксировали в 37 многоэтажках, трех частных домах. Погибли 24 жителя, в том числе четыре ребенка, более 100 человек пострадали. Спецбортом в Москву доставили 25 тяжелораненых белгородцев. Россия пообещала наказать организаторов и исполнителей теракта в Белгороде.