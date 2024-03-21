21 марта 2024, 15:23
Три украинских дрона сбили над Крымом
Минобороны России: три украинских беспилотника уничтожили над Крымом
Российские системы противовоздушной обороны 21 марта уничтожили три украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — передали в ведомстве.
Реклама
Сработали дежурные средства ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Украинские военные не прекращают обстрелы российских территорий. В этот же день беспилотник сбили над Белгородской областью. Утром над регионом уничтожили 10 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, пострадали пять мирных жителей.
Беспилотники
Крым
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама