Важное 21 марта 2024, 15:23 Три украинских дрона сбили над Крымом Минобороны России: три украинских беспилотника уничтожили над Крымом РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны 21 марта уничтожили три украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — передали в ведомстве.

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Сработали дежурные средства ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Украинские военные не прекращают обстрелы российских территорий. В этот же день беспилотник сбили над Белгородской областью. Утром над регионом уничтожили 10 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, пострадали пять мирных жителей.