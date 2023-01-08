Происшествия 08 января 2023, 16:33 Три украинских дрона-камикадзе уничтожили над Мелитополем Рогов заявил об уничтожении трех дронов-камикадзе в Мелитополе РИА «Новости»

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Российская система ПВО сбила над Мелитополем три дрона-камикадзе ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко — атака дронов-камикадзе!» — написал Рогов.

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По его данным, в результате успешной работы сил противовоздушной обороны удалось уничтожить три украинских беспилотника-камикадзе.

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Рогов отметил, что украинские власти продолжают организовывать террористические атаки на гражданские объекты города. По его словам, делается это с одной целью — запугать людей и отомстить за отсутствие успехов ВСУ, которые не могут переломить ситуацию в свою сторону.

«Подразделения ПВО несут круглосуточное дежурство, обеспечивая нашу безопасность, сохраняйте спокойствие», — подчеркнул он, обращаясь к жителям Мелитополя.

За прошлые сутки, по данным Минобороны, ВСУ лишились пяти БПЛА в небе над Донбассом.