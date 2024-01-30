Происшествия 30 января 2024, 19:55 Три украинских БПЛА подавили на границе с Брянской областью Богомаз: 3 дрона ВСУ самолетного типа подавили на границе с Брянской областью РИА «Новости»

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В Брянской области российские военные пресекли попытку террористической атаки ВСУ при помощи БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью», — подчеркнул он.

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Богомаз уточнил, что БПЛА уничтожили сотрудники управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Брянской области.

Обошлось без пострадавших и разрушений. На место ЧП уже выехали специалисты оперативных и экстренных служб.

Богомаз поблагодарил Росгвардию за защиту области.

Вечером 30 января ВСУ также атаковали Курскую область. Под обстрелом оказались села Успеновка и Гордеевка в Кореновском районе и поселок Теткино в Глушковском.