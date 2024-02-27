Важное 27 февраля 2024, 08:28 Три украинских беспилотника сбили над двумя областями России ночью 27 февраля Минобороны: ПВО уничтожила 2 дрона над Брянской областью, 1 — над Белгородской РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские беспилотники сбили минувшей ночью над территорией двух регионов России, сообщили в пресс-службе Минобороны. Один дрон дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Брянской областью.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Накануне вечером средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Один дрон сбили в районе 17:50, второй примерно через полчаса — около 18:20.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал об атаке дрона-камикадзе в Грайворонском округе. В результате там пострадали четыре человека, еще трое жителей погибли.