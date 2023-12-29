29 декабря 2023, 16:43
Три украинские ракеты HARM уничтожили в небе над Белгородской областью
МО: средства ПВО сбили три украинские ракеты HARM в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три ракеты HARM Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Очередную попытку террористической атаки со стороны ВСУ по объектам на территории России удалось пресечь около 15:00.
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«Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены», — рассказали в ведомстве.
В этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО ликвидировали воздушную цель на подлете к Белгороду. По его словам, в результате никто не пострадал.
Ранее украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня «Град». Из-за атаки несколько десятков домовладений в поселке Уразово получили повреждения.
Также ВСУ использовали БПЛА для атаки. Беспилотник сбросил взрывное устройство на село Мокрая Орловка. Местный житель получил множественные осколочные ранения.
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